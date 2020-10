Auf Initiative von Grünen-Kreissprecher Manfred Bachmayer besuchte der Erlanger Landtagsabgeordnete Christian Zwanziger die mobile Obstpresse in Möhrendorf. Seit acht Jahren organisiert Karin Kreiner, Mitglied im Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen, dieses Angebot für die Bevölkerung im Regnitzgrund.

Für Zwanziger und Bachmayer ein gutes Beispiel dafür, wie alte Streuobstbestände sinnvoll genutzt werden können. Der große Andrang in Möhrendorf zeige, dass Saft aus eigener Ernte sehr begehrt sei. Auf 80 Grad erhitzt werde der Saft noch vor Ort in Vakkumbeuteln abgefüllt, so Organisatorin Karin Kreiner.

Die Gemeinde unterstützt

Die Pressreste gingen an Jäger für die Wildfütterung, die Gemeinde Möhrendorf stelle den Strom- und Wasseranschluss zur Verfügung. Eine rundum gelungene Initiative von Karin Kreiner, so das übereinstimmende Fazit von Zwanziger und Bachmayer. red