"Abschiede sind Tore in neue Welten" - dieses Zitat von Albert Einstein begleitete die Einladungen zu den drei Verabschiedungsfeiern der Heiligkreuz-Mittelschule Coburg. Unter anderem Dritter Bürgermeister Thomas Nowak, Schulamtsdirektor Uwe Dörfer und Schulrätin Karina Kräußlein-Leib gratulierten den Schülerinnen und Schülern zu ihren erfolgreichen Abschlüssen, und Schulleiterin Monika Gunzenheimer gab ihren scheidenden Schützlingen die besten Wünsche mit auf den Weg, heißt es in einem Pressebericht der Schule. Ein Abschied sei auch immer ein Aufbruch in eine neue eigene "Zeitrechnung", eine Offenheit für neue Orte, Menschen und Erfahrungen, so die Rektorin. red