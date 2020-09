Mittelschüler starten ins neue Schuljahr

Für die Schüler der Mittelschule beginnt das neue Schuljahr 2020/21 am Dienstag, 8. September, um 8 Uhr. Die Fünftklässler finden sich in der Aula ein. Nach der Begrüßung und Einführung werden sie den jeweiligen Klassen zugewiesen. Die Klassenlisten für die übrigen Jahrgangsstufen hängen in der Aula aus. Die Schulbusse fahren zu den gewohnten Zeiten. Im neuen Schuljahr gibt es an der Mittelschule 16 Klassen. Als Klassenlehrer unterrichten: Klasse 5aG: Niklas Welscher, 5b: Brigitte Olborth, 6aG: Christina Scheibe, 6b: Jürgen Krapp, 7aG: Wolfgang Schnabel, 7b: Marion Ullmann, 7cM: Anna-Maria Kauper, 8aG:Tabea Tröster, 8b: Ruth Schneider, 8cM: Daniela Eckardt, 9aG: Markus Reuß, 9b: Stefan Klerner, 9cM: Sabine Reuther, 9dM: Rita Hetzelt, 10aM: Silke Schaible, 10bM: Miriam Kressner. An den ersten beiden Tagen endet der Unterricht um 11.20 Uhr. bkl