Mitmachen bei der Sommer-Leseolympiade

"Einmal um die ganze Welt - sechs Wochen Lesen ohne Grenzen" lautet das Motto der Sommer-Leseolympiade 2020. Die Teilnehmer können dabei literarisch zum Weltenbummler werden, in ein Boot steigen, eine Reise auf dem Hexenbesen erleben oder mit Delfinen schwimmen. Alles ist möglich in der unbegrenzten Welt der Bücher. Seinen "Reisekoffer" kann man mit eigenen Schmökern packen oder ihn mit den Büchern aus der Stadtbücherei füllen. Hauptsache, man hat es bis zum Ende der Ferien geschafft, sechs oder mehr Bücher zu lesen. Wer zwischen vier und elf Jahre alt ist, darf mitmachen. Anmelden kann man sich ab sofort in allen vier Ausleihstellen der Stadtbücherei. Auf die Teilnehmer warten beim Glücksrad in der Bücherei tolle Preise.

Jugendliche zwischen elf und 16 Jahren können beim Sommerferien-Leseclub teilnehmen. Ziel ist es, in den Sommerferien drei Jugendbücher zu lesen. Wer mitmachen will, holt sich in der Stadtbücherei seinen kostenlosen Leseclubausweis ab. Als Preise winken: 1. Preis ein Tolino; 2. Preis ein H&M-Gutschein über 50 Euro, 3. Preis ein Müller-Gutschein über 30 Euro und als Vielleserpreis winkt eine LED-Buchlampe. red