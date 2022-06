Der Siedler- und Eigenheimer Verein Weichtungen hat bei seiner Generalversammlung den Vorstand gewählt. Auch die Mitgliedsbeiträge standen auf der Tagesordnung.

Vorsitzender Wolfgang Gessner blickte auf die Jahre 2019 bis 2021 zurück. Er erinnerte an den Federweißenabend 2019 und die Beteiligung des Vereins an der Anschaffung eines Defibrillators. Der diesjährige Federweißenabend ist für den 1. Oktober am Siedlerhäusle geplant. Allerdings im kleineren Rahmen. Dieses Jahr wird es keinen Siedlerausflug geben, jedoch wird für 2023 wieder ein Ausflug geplant. Voraussichtliches Datum: der 12. September.

Der Kassenbericht wurde vom Kassierer Alfred Böhnlein vorgetragen. Die Kassenunterlagen wurden im Vorfeld von Gerhard Draxler geprüft. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Bei den Neuwahlen stellt sich Alfred Böhnlein nicht mehr zur Verfügung. Als neue Kandidatin für den Posten der Kassiererin konnte Kerstin Nitsche gewonnen werden.

Wer nicht putzt, zahlt

Es wurde angeregt, dass Mitglieder, die ihren Reinigungsdienst nicht antreten, zehn Euro für die Vereinskasse am Jahresende von ihrem Konto abgebucht bekommen sollten. Alle Mitglieder stimmten für die Einführung dieser Maßnahme. Diese soll ab 1. Januar 2023 gelten.

Außerdem wird eine Reinigungsliste im Siedlerhäusle angebracht, in der sich nach den Reinigungsdiensten die Mitglieder mit Namen und Datum einzutragen haben.

Heinz Amling (Vize Präsident LVM) referierte über die aktuelle wirtschaftliche und politische Situation sowie über die Grundsteuerreform und dass aus dieser Reform in Bayern 1,9 Milliarden Euro an die Kommunen fließen, heißt es im Protokoll zu der Versammlung.

Da die Abgaben an den Dachverband von 18,60 auf 24 Euro erhöht wurden, wurde ein Antrag auf Erhöhung der jährlichen Mitgliedsbeiträge von derzeit 25 auf 30 Euro ab 1. Januar 2023 gestellt. Dies sei zwingend erforderlich, da nur noch ein Euro pro Mitglied im Jahr in der eigenen Vereinskasse verbleibe, hieß es bei der Versammlung laut Protokoll. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Diskussionen gab es auch unter den Mitgliedern bezüglich der Ordnung und Sauberkeit auf dem Siedlergelände beziehungsweise das Nichteinhalten der Reinigungsdienste. Außerdem wurde von Roland Nitsche der mangelhafte Zustand des Rasenmähers angemerkt. Mängel an der Kehrmaschine wurden auch erwähnt. red