Die Blaskapelle Ebenhausen freut sich, in ihrem Jubiläumsjahr die Marke von 300 Mitgliedern zu überschreiten. Warum dies in Ebenhausen trotz Pandemie und gegen den Trend klappte, war laut Vorsitzendem Matthias Dees die Online-Ausbildung der Jungmusikerinnen und -musiker. Damit hielt der Verein alle bei der Stange. So sind aktuell knapp 40 Musikerinnen und Musiker in der Ausbildung der Kapelle, von denen acht im September mit dem Blockflötenunterricht begannen. Als 300. Mitglied begrüßte der Vorsitzende Hanna Rauh. Zu sehen und hören sind die neuen Jungmusiker, das Nachwuchsorchester "Notenkiller" anlässlich des Jahreskonzertes am 22.April und am Vorspielnachmittag "Jugend musiziert" am 9. Juli. red