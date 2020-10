Erika Kramer hatte die Idee, an der Aktion der Uni Erlangen "Lauf gegen Krebs" teilzunehmen. Sie übernahm die Organisation, und 16 Mitglieder der Laufgruppe des SC Adelsdorf schlossen sich kurzfristig an. Am Samstag um 14 Uhr war der Startschuss. Sie legten Strecken zwischen acht und elf Kilometer für den guten Zweck zurück. Foto: privat