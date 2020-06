Miteinander reden

So ganz schlecht ist es gar nicht, dass ich wegen der Corona-Regeln bei den Sitzungen des Stadtrats und der Ausschüsse so mutterseelenallein auf der Bühne der Alten Aula sitzen muss. Wäre nämlich jemand in der Nähe, ich würde ihn bitten, mich zu kneifen. Nur um sicherzugehen, dass ich nicht träume. Denn was sich da unter im Saal abspielt, hat rein gar nichts mit dem zu tun, was ich oft in den letzen Jahren erleben musste. Ruhig, konstruktiv und ergebnisorientiert arbeiten die Stadträte unter der Leitung von Bürgermeister Michael Kastl zusammen. Vor allem reden sie mit- und nicht übereinander.

Ich gebe es freimütig zu: Als ich gesehen habe, dass ein Antrag zum Hallenbad vorliegt, war mir ein wenig schlecht. Zu oft ist da alles aus dem Ruder gelaufen. Und die Gefahr bestand durchaus, dass das zarte Pflänzchen "Zusammenarbeit" vom Amboss "Hallenbad" erschlagen wird. Aber nichts dergleichen ist passiert.

Natürlich ist aktuell der Abriss vorgesehen. Wenn es aber andere Ideen wie den Umbau zum Veranstaltungsraum gibt, warum sollten die Stadträte nicht darüber reden? Vielleicht kommt am Ende noch etwas ganz Anderes heraus. Aus Visionen sind schon öfter großartiger Projekte entstanden. Und sollte zum Schluss alles beim Alten bleiben - die Antragsteller würden sich wenigstens ernst genommen fühlen und nicht verschaukelt, wie es früher oft der Fall war.

Die ersten Sitzungen machen Hoffnung. Es wird viel angepackt und plötzlich tauchen Projekte auf, an die schon fast niemand mehr geglaubt hat, wie die Sanierung der Tartanbahn. Das muss nicht terminiert werden, wichtig ist es zu zeigen, dass es in Angriff genommen werden soll.

Viele Stadträte waren neu angetreten, um die verhärteten Fronten aufzuweichen. Das ist gelungen. Was man aber nicht übersehen darf: Die meisten Stadträte sind nicht neu. Viele von ihnen können jetzt so arbeiten, wie sie es schon früher gerne getan hätten: zusammen. Dass dies oft nicht möglich war, hatte mit einer völlig vergifteten Atmosphäre zu tun.

Ein guter Bürgermeister nutzt das Potenzial der Räte zum Wohle der Stadt. Ein weniger guter polarisiert, reißt Wunden auf und streut auch noch Salz hinein. Schon nach den ersten Sitzungen ist klar geworden, wohin diesmal die Reise geht: In die richtige Richtung. Das war jetzt aber auch höchste Zeit.

