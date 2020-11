Die Bad Neustädter Polizei sucht Zeugen nach einem räuberischen Diebstahl am Freitag, 20. November, in einem Baumarkt der Saalestraße in Bad Neustadt. Gegen 20 Uhr war dort ein Mann beim Ladendiebstahl beobachtet und im Kassenbereich von einem Mitarbeiter angesprochen worden. Der Mann bedrohte den Baumarktmitarbeiter mit einem Hammer, den er zuvor entwendet hatte. Anschließend flüchtete er in Richtung Berliner Straße. Die Mitarbeiter des Baumarktes verfolgten den Täter zwar noch, verloren aber in der Berliner Straße seine Spur. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 1,70 Meter groß, rund 60 Kilogramm schwer, etwa 25 Jahre alt, schlank, dunkel- bis mittelblonde extrem kurz rasierte Haare, osteuropäisches Erscheinungsbild, er sprach mit ausländischem Akzent. Zur Bekleidung kann laut Polizei nur gesagt werden, dass diese deutlich zu groß war. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen des Vorfalls, die diese Person zur Tatzeit im Bereich Saalestraße, Schweinfurter Straße oder Berliner Straße flüchten sehen haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt unter Tel. 09771/6060 entgegen. pol