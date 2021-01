Mit seinem Fahrrad fuhr am Freitagnachmittag ein zunächst unbekannter Mann zum Rewe-Einkaufsmarkt in der Löserstraße. Dort nahm er vom Verkaufsstand eine Packung Weintrauben sowie ein Netz Mandarinen und fuhr davon, ohne die Waren zu bezahlen. Am Samstagmittag erschien der Mann erneut im Markt und konnte von Mitarbeitern als Dieb erkannt werden.

Vier erheblich beschädigte Fahrzeuge und ein Sachschaden in Höhe von rund 21 000 Euro sind das Ergebnis eines verlorenen Zwillingsreifens am Samstagabend auf der A 73 in Höhe Buttenheim. Das Rad löste sich an der Hinterachse eines Lkw und blieb mitten auf der Fahrbahn liegen. Die nachfolgenden Fahrer von vier Pkws konnten das in der Dunkelheit nur äußerst schlecht sichtbare Hindernis nicht rechtzeitig erkennen und überrollten das Rad. Ihre Fahrzeuge wurden im Frontbereich erheblich beschädigt. pol