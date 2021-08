Dass ein Angestellter mehrere Personen des Unternehmens bedroht habe, darüber informierte ein Geschäftsführer am Montag die Polizei. Hierbei soll der Angestellte geäußert haben, er werde mehrere Personen umbringen, teilt die Polizei Bad Neustadt mit. Anschließend verließ er das Firmengelände. Der Mann wurde an seiner Meldeadresse von mehreren Polizeistreifen aufgesucht und zunächst in Gewahrsam genommen. Da er sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, erfolgte die Unterbringung in einer Klinik. pol