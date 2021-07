Eine sanfte bis kraftvolle Hatha Yoga-Praxis, inspiriert von dem Bewegungskonzept der Spiraldynamik® und der Buteyko-Atemmethode schafft die Grundlage für einen entspannten Start in den Tag. "Yoga im Park" findet statt am Dienstag, 20. Juli, von 8.30 bis 9.30 Uhr, am Donnerstag, 22. Juli, von 9.30 bis 10.30 Uhr, am Dienstag, 27. Juli, von 9.30 bis 10.30 Uhr und am Donnerstag, 29. Juli, von 9.30 bis 10.30 Uhr. Mitzubringen sind Yogamatte, bequeme Kleidung, evtl. Decke, Kissen und ein Getränk. Die Teilnehmenden treffen sich auf der Saalewiese hinter dem Brunnenbau, bei schlechtem Wetter im Lesesaal. Anmeldungen in der Kur- und Touristinformation Bad Bocklet, unter Tel.: 09708/ 707 030 oder E-Mail: info@badbocklet.de sek