Da auch in diesem Jahr kein Adventsmarkt stattfinden kann, findet die traditionelle gemeinsame Wunschzettelaktion der Geschwister-Gummi-Stiftung und der Diakonie Kulmbach wieder online statt. Unter www.wunschzettelaktion.de können Wünsche reserviert werden. Darüber informieren beide Organisatoren in einer Pressemitteilung.

Beschenkt werden Kinder in den Wohngruppen und ambulanten Hilfen der Geschwister-Gummi-Stiftung und Bewohnerinnen und Bewohner der Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderung der Diakonie Kulmbach. Jede/r hat einen Wunsch frei und diesen zu Papier gebracht. Aufgeklebt, gemalt, geschrieben und zum Teil wunderschön verziert. Deshalb steht natürlich nur eine begrenzte Anzahl an Wunschzettel online zur Reservierung bereit. Uns so funktioniert das Ganze: Die Wünsche der Kinder sowie der Menschen mit Behinderung sind unter www.wunschzettelaktion.de zu finden. Dortkann man einen oder auch mehrere Wünsche auswählen. Ob Spielzeug, ein Buch oder ein Rennauto - jeder Wunsch ist mit einer ca.-Preisangabe versehen.

Zuerst auf dem Feld "Reservierung" den entsprechenden Wunsch auswählen, die Daten eingeben und durch die anschließende E-Mail bestätigen (schließlich soll keiner der Wünschenden am Weihnachtsabend leer ausgehen). Danach folgen alle Informationen zum reservierten Wunschzettel.

Anschließend kann das entsprechende Geschenk gekauft, weihnachtlich verpackt und mit der vierstelligen Nummer oder dem Ausdruck des Wunschzettels versehen in der Geschäftsstelle des Diakonie-Verbundes Kulmbach in der Klostergasse 8 - unter Einhaltung der geltenden Sicherheits- und Hygienebestimmungen - abgegeben werden.

An Heiligabend werden die Geschenke verteilt. red