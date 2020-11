Lisberg vor 15 Stunden

Festnahme

Mit Werkzeug auf Bruder eingeschlagen

Mit einem Radmutternschlüssel schlug ein 27-Jähriger am Sonntag mehrfach auf seinen schlafenden Bruder ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging Haftbefehl gegen den Mann. In einer Wohnung in der ...