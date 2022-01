Der Klimawandel ist die größte Herausforderung für die Forstwirtschaft. Das sagt Hans-Joachim Klemmt, neuer Leiter der Abteilung Waldbau und Bergwald an der Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft in Freising-Weihenstephan. Einzige wirksame Maßnahme ist dabei der frühzeitige Aufbau klimastabiler und zukunftsfähiger Wälder, so der Fachmann bei einer Online-Veranstaltungsreihe zum Thema Klima des BBV Oberfranken.

Wälder sind ein Teil der Lösung der Klimaproblematik, weil sie Kohlendioxid binden. "Doch egal, wie viel wir auch aufforsten, wir werden den Klimawandel damit nicht stoppen können", sagt Klemmt. Den Waldbauern legt der aus Neuhaus an der Pegnitz stammende Referent nahe, frühzeitig mit dem Waldumbau zu beginnen. "Warten Sie nicht, bis die Natur Sie zwingt, Ihre Wälder zu verjüngen."

Dabei sollten baldmöglichst auch geeignete klimaresistente Mischbaumarten in geeigneter Form, also durch Pflanzung oder Saat in den vorhandenen Bestand eingebracht werden. Was Klemmt die Vier-plus-Regel nennt, bedeutet auf mehrere, mindestens vier Baumarten zu setzen, um das Risiko zu minimieren.

Längst nachweisbar

Dabei sollte vor allem darauf geachtet werden, dass Klima, Boden und Baumartenwahl auch zusammenpassen. So könne der Waldbewirtschafter Licht-, Wasser- und Nährstoffverfügbarkeit steuern. Stets sollte man dabei auch den Wildeinfluss durch geeignete Maßnahmen geringhalten.

Laut Hans-Joachim Klemmt ist der Klimawandel in Bayern längst spürbar und nachweisbar. Er warnt aber auch: "Es wird noch deutlich wärmer werden als wir es bisher erfahren haben." Als Beleg dafür zählt der Experte auf, wie die bayerischen Durchschnittstemperaturen seit 1986 zu- und die Niederschläge abgenommen haben. 2018 sei die laut Wetterdienst mit 9,9 Grad heißeste jemals gemessene Durchschnittstemperatur im Freistaat gemessen worden. Das Mittel lag zwischen 1961 und 1990 bei 7,5 Grad. Gleichzeitig seien 2018 die Gesamtniederschläge die drittniedrigsten seit Aufzeichnungsbeginn 1881 gewesen.

Für die Wälder bedeute dies schon heute großflächige Schäden. "Und diese Schadensphänomene werden mit zunehmendem Klimawandel noch häufiger auftreten", warnt Klemmt. Besonders auffällig sei dabei, dass Nordbayern viel stärker betroffen ist als der Süden. Hier sei der Nadel- und Blattverlust als Trockenheitsreaktion viel stärker festzustellen. Allgemein sei die Mortalitätsrate besonders bei Fichten und Kiefern überdurchschnittlich. Klemmt: "Insgesamt haben wir bereits großflächigen Schäden in unseren Wäldern beobachten müssen."

Dieter Heberlein, Jagd- und Waldreferent des BBV Oberfranken, weist darauf hin, dass der Grundwasserspiegel in Oberfranken während der zurückliegenden zehn Jahren um fast einen halben Meter abgesackt ist. Allerdings habe sich der Wald zuletzt in 2021 wenigstens wieder leicht von der extremen Trockenheit der Vorjahre erholen können. "Nach drei heißen und trockenen Sommern war 2021 wieder ein relativ normales Jahr", so Heberlein.

Das habe man vielfach gar nicht so wahrgenommen, weil man sich schon an die trockene und heiße Witterung der Vorjahre gewöhnt hatte. Dennoch werde es keinen Weg mehr an dem Thema Klimawandel vorbei geben.