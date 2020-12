An Heiligabend werden in der Morizkirche drei Gottesdienste gefeiert: ab 14.30, ab 16 und ab 18 Uhr. Die Christmette ab 23 Uhr entfällt wegen der Ausgangssperre. Für jeden Gottesdienst gibt es ein Hygienekonzept. So müssen sich Besucher im Vorfeld persönlich anmelden. Bei der Anmeldung bekommen sie pro Person einen Einlass-Button. Anmelden kann man sich am Samstag, 19. Dezember, zwischen 10 und 12 Uhr und zwischen 18.45 und 19.45 Uhr, am Sonntag, 20. Dezember, zwischen 11 und 12 Uhr und am Montag, 21. Dezember, zwischen 15 und 17 Uhr nur im Pfarramt St. Moriz, Pfarrgasse 7, nicht telefonisch. In der Kirche werden die Plätze reserviert (freie Platzwahl ist nicht möglich). Eine Mund-Nase-Bedeckung muss während des gesamten Gottesdienstes getragen werden und die Gemeinde darf nicht singen. red