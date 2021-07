Ein 73-jähriger Radfahrer stürzte am Dienstag, gegen 14 Uhr, ohne Fremdeinwirkung, als er mit seinem Pedelec auf der Diebacher Straße von Morlesau in Richtung Hammelburg unterwegs war. Er kam vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers mit seinem Vorderrad an einen der Randsteine und stürzte, heißt es im Polizeibericht. Der Mann, der keinen Helm getragen hatte, kam ins Krankenhaus. pol