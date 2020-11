Passend zur Vorweihnachtszeit startet die "Aktionsgemeinschaft Treffpunkt" gemeinsam mit dem Stadtmarketingverein wieder die beliebte "Nuss-Aktion". Die Fachgeschäfte beschenken ihre Kunden dabei bereits vor dem Fest der Feste reichlich. Und das die komplette Adventszeit lang: Von Samstag, 28. November, bis Mittwoch, 23. Dezember, haben alle Kunden die Möglichkeit, viele tolle Preise zu gewinnen. Zum Einkauf gibt es eine Nuss gratis.

Hauptpreise: Zehn Gänse

Das Mitmachen ist ganz einfach: Beim Einkauf in den teilnehmenden Geschäften erhält man als Kunde während der Adventszeit ein Gratislos in Form einer Walnuss. Mit ein wenig Glück knackt man aber nicht nur tolle Sachpreise und zahlreiche Einkaufsgutscheine, sondern vielleicht sogar den Hauptpreis: eine von insgesamt zehn Weihnachtsgänsen.

Die Gänse werden am 23. Dezember den Gewinnern überreicht und können dann zu einem leckeren Festtagsbraten verwandelt werden.

Insgesamt gibt es in diesem Jahr über 2000 Nüsse und mehr als 250 Gewinne. Doch auch ohne einen Einkauf kann man problemlos an der Aktion teilnehmen, denn die Lose sind zum Preis von je zwei Euro in den Fachgeschäften auch käuflich zu erwerben. In diesem Sinne wünscht der "Treffpunkt Lichtenfels" den Teilnehmern "gans" viel Glück und eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit.

Die Gewinne können bis zum 31. Januar gegen Vorlage des Loses in den Fachgeschäften abgeholt bzw. eingelöst werden. Die zehn Weihnachtsgänse liegen am Mittwoch, 23. Dezember, von 10 bis 12 Uhr am Marktplatz 9, (Schuhhaus Hofmann, Eingang Coburger Straße) abholbereit. Die teilnehmenden Geschäfte findet man auch online unter www.ihr-treffpunkt-lichtenfels.de. red