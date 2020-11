Die Künstlerin Andrea Wehner kämpft im Corona-Lockdown wie viele ihrer Berufskollegen um die Existenz. Die hauptberufliche Kabarettistin ist von Auftritten von "Babet & Auguste" auch im Coburger Land gut bekannt. Nun hat sie eine Musik-CD unter dem Titel "Leben-Liebe-Leidenschaft" produziert, in der Hoffnung, zumindest damit ein paar Einnahmen zu erzielen. Ja, natürlich habe sie Geld gekriegt. "Eine kleine Unterstützung aus dem Soforthilfeprogramm", sagt sie. Beim ersten Lockdown habe sie die geplanten Auftritte in den Sommer verschoben. "Und dann doch abgesagt." Sie lebe momentan von ihrem Ersparten, sagt die Maßbacherin. Damit sie wenigstens ein bisschen Geld einnehme, habe sie zunächst Masken genäht. Aber davon könne sie nicht einmal ansatzweise leben. Nein, es gehe ihr momentan nicht gut. "Jetzt verhungern die Künstler am langen Arm", betont sie. In Österreich, der Schweiz und in Deutschland, "bis rauf nach Sylt", ist Andrea Wehner normalerweise unterwegs. Meist tritt sie solo auf, gelegentlich auch mit Gisela Klöffel als "Babet & Auguste". Aber das war vor Corona.

Nun hat sie die CD "Leben-Liebe-Leidenschaft" aufgenommen. Es ist inzwischen ihre dritte Scheibe. Aber so etwas bekommt man nicht umsonst, die Produktion kostet auch Geld. Mehrere Tausend Euro hat Andrea Wehner investiert. "Es sind gefühlvolle Melodien mit deutschen Texten", sagt Wehner. Die Inhalte sind aus dem Leben gegriffen. Texte und Musik hat sie selbst geschrieben, die Songs selbst eingespielt. Herausgekommen ist eine CD mit zwölf gefühlvollen Songs. Bestellt werden kann die CD für 12 Euro, mit einem Bärchen und in Geschenkverpackung geliefert, direkt bei der Künstlerin unter Telefon 09735/828510 oder E-Mail: andrea.wehner@t-online.de. Unter der Homepage www.andrea-wehner.de können nicht nur CDs bestellt werden, dort gibt es zusätzliche Informationen und Hörproben. thm