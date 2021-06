"ERlebt" - nach einer coronabedingten Pause kann man wieder einen ganz besonderen Abend in der Friedenskirche Ziegelhütten in Kulmbach erleben. Mit modernen Liedern, in einer stimmungsvoll geschmückten Kirche Gott begegnen - geht das? Ja, am heutigen Samstag, 12. Juni, um 20 Uhr. Diesmal mit einem besonderen Beitrag. red