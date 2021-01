Motten — In den späten Abendstunden des Freitags teilte ein besorgter Anwohner aus Motten der Polizei mit, dass seit einer knappen halben Stunde in der Verlängerung der Treistraße ein Pkw mit laufendem Motor parken würde. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Brückenau stellte das besagte Fahrzeug an der

beschriebenen Örtlichkeit fest und unterzog den Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei stellten die Beamten bei dem 47-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.Der Mann musste seinen Pkw stehen lassen und mit zur Polizeidienststelle kommen, wo bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein des 47-Jährigen wurde an Ort und Stelle sichergestellt. Der Mann muss sich nun wegen eines Vergehens der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten, schreibt die Polizei. pol