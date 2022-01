Das Projektseminar Mathe-Trail des Coburger Gymnasiums Casimirianum hat an verschiedenen Standorten der Vestestadt Matheaufgaben in drei Schwierigkeitsstufen erstellt, die über eine App heruntergeladen werden können. Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrgangs 2020/22 haben unter der Leitung von StR Bertram Unger einen mathematischen Spaziergang durch die Innenstadt von Coburg erarbeitet. Die in den Trails gestellten Aufgaben sind in spannende Geschichten verpackt und an interessanten Punkten des Stadtzentrums positioniert.

Die Anleitung zum Trail kann auf der Website des Gymnasiums Casimirianum heruntergeladen werden unter www.casimirianum.de. red