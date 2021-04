Üblicherweise beginnt das Fotojahr der Thurnauer Fotogruppe mit einem themenfreien Wettbewerb. 48 Bilder wurden diesmal für die Bewertung eingereicht. Fünf Mitglieder des Fotoclubs Sonneberg hatten sich für die Aufgabe der online vorgenommenen Jurierung der Aufnahmen zur Verfügung gestellt. Auf die unterschiedlichen Themen in ihrer Vielfalt einzugehen - das war die Herausforderung für die Jury. In der Einzelwertung siegte Hans Hager mit einer Aufnahme, die bei einem Schlittenhunderennen gemacht wurde. Die Bildaussage mit dem Titel "Mit letztem Einsatz" zeigt die Anstrengung der Schlittenhunde, die dennoch beim Laufen glückliche Hunde sind. "Himmelhoch" lautete der Titel für die Sessel eines Riesenrades, die Barbara Meth in Schwarz-weiß umgesetzt hatte und die ihr Platz zwei einbrachten. Ein Reiter in Cowboy-Kleidung auf einem Pferd beim Ritt durch den Wald, fotografiert von Claus van Acken, belegte den dritten Platz. Hager vor Meth und van Acken - das war auch die Reihenfolge in der Gesamtwertung. Wer die Clubmeisterschaft 2021 gewinnen will, muss sich aber auch noch bei den Themen "Bach- und Flusslandschaften", "Auf Straßen und Wegen" sowie "Früchte" bewähren. Foto: Hans Hager