Am frühen Mittwochmorgen ist auf einem Autohof an der A7 ein mit Kühlschränken beladener Lkw in Brand geraten. Kurz nach 1 Uhr hatte die Polizeieinsatzzentrale die Mitteilung über den Brand auf dem Autohof Gramschatz erreicht. Als die erste Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried eintraf, brannte der mit Kühlschränken beladene Autotransporter lichterloh. Berufskraftfahrer, die auch ihre Fahrzeuge am Autohof abgestellt hatten, fuhren ihre Gespanne außer Reichweite des brennenden Lkw, sodass ein Ausbreiten des Feuers weitgehend verhindert werden konnte. Lediglich ein neben dem brennenden Fahrzeug stehender Sattelzug wurde durch die Hitze leicht in Mitleidenschaft gezogen, war aber noch fahrbereit.

Um Brandbekämpfung kümmerten sich die Feuerwehren aus Erbshausen, Hausen, Gramschatz und Bergtheim, wie das Polizeipräsidium ergänzend informiert.

Der Lkw-Fahrer des in Flammen stehenden Transporters blieb unverletzt. Ein weiterer Kraftfahrer erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation und musste vom Notarzt behandelt werden, bevor er ins Krankenhaus kam. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hunderttausend Euro belaufen.

Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Würzburg übernommen. pol