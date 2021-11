Stadtkantor Dieter Blum an der Klais-Orgel und Paul Oschmann am Piano gestalten am Sonntag, 21. November, eine musikalische Andacht in der katholischen Stadtpfarrkirche.

"Gelobt seist du, Herr Jesu Christ" ist dieses musikalische Gotteslob am Christkönigsfest überschrieben. Zum Ende des Kirchenjahres erklingen ausgewählte Lieder aus dem Gotteslob in Melodie und freier Improvisation. Orgel und Piano werden hierbei teilweise in einen Dialog treten - ein Experiment, das die Inhalte der Lieder vertiefen möchte. Neben der Einladung zum Zuhören und Erleben gibt es auch Gelegenheit zum Mitbeten und Mitsingen. Beginn ist um 18 Uhr. Es gelten die aktuellen Hygieneregeln für Gottesdienste (FFP2-Maske und Abstand). hbo