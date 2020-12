Als am Sonntagabend gegen 22 Uhr eine Polizeistreife eine Personengruppe unter der Luitpoldbrücke beobachtete, flüchtete diese stadteinwärts. Nach kurzer Verfolgung konnte eine der Personen angetroffen werden. Der 23-Jährige versuchte erneut wegzulaufen und einen Joint verschwinden zu lassen. Nachdem der junge Mann erneut gestellt war, stellten die Beamten auch noch fest, dass sein mitgeführtes Fahrrad überlackiert und vermutlich gestohlen war.

Polizei stoppt Fahrt unter Drogeneinfluss Am Sonntag gegen 2 Uhr fiel einer Polizeistreife an der Kreuzung Luitpoldstraße ein schwarzer Audi auf, der bei Rot die Ampel passieren wollte. Der Fahrer sollte daraufhin einer Kontrolle unterzogen werden, woraufhin der 19-Jährige Gas gab und erst in der Königstraße gestellt werden konnte. Bei ihm wurden drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. pol