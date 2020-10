Unter dem Leitspruch "Mit Jesus ist mein Leben bunt" stand die Kommunion in Bad Brückenau. Zwölf Kinder empfingen am 27. September in der Stadtpfarrkirche St. Bartholomäus die Erste Heilige Kommunion. Der Gottesdienst wurde vom Pfarrvikar Dr. Fidelis Kwazu und Diakon Kim Sell coronabedingt in zwei Gruppen abgehalten. Das Foto zeigt (obere Reihe von links): Victoria Glück, Konrad Schütz, Mia Volk, Luis Preising, Lina Heyne (unten von links), Anna Vorobev, Dave Brandt, Hanna Bott, Mika Dübeler, Maya Broadaway, Nikita Schwab, Mika Patzer. Foto: Alexandra Schlothauer