Die zwei Mädchen aus Gefäll und sieben Jungs aus Stangenroth feierten am 19. September mit Pater Velangini Thumma und Gemeindeassistentin Annemarie Göbel mit ihren Familien ihre 1. Heilige Kommunion in der St. Antonius-Kirche in Gefäll unter dem Motto "Mit Jesus in einem Boot". Das Bild zeigt (von links) Gemeindeassistentin Annemarie Göbel, Ella Voll, Jannik Schwab, Louis Schmitt, Miriam Wehner, Nico Keßler, Silas Schmitt, Luka Schreiner, Jona Fuchs, David Wehner und Pater Thumma. Foto: Andreas Fuchs