An seine Grenzen gestoßen ist das Schallpegelmessgerät der Polizei am Freitagabend. Da knatterte das extrem laute Quad eines 28-Jährigen aus dem Landkreis Coburg durch die Stadt. Beamte der Polizeiinspektion wurden darauf aufmerksam und sahen sich das Geländefahrzeug bei einer Kontrolle genauer an. Das Gefährt war derart tiefer gelegt, dass es fast keinen Federweg mehr hatte. Wegen des brüllend lauten Auspuffgeräuschs war den Beamten sofort klar, dass an der Auspuffanlage manipuliert worden war. Als die Polizisten die Lautstärke mit einem Schallpegelmessgerät maßen, stieß ihr Messgerät ans oberste Limit. Die Beamten nahmen das modifizierte Gefährt, das als land- und forstwirtschaftliche Zugmaschine zugelassen und sogar mit einer Anhängerkupplung versehen ist, mit und führten es einem Kraftfahrzeug-Sachverständigen vor. Da zu viel an dem Quad verändert worden war, erlosch dessen Betriebserlaubnis. Auf den 28-jährigen Fahrer kommt eine Bußgeldanzeige von mehreren Hundert Euro zu. Außerdem muss er das Fahrzeug wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzen. Hinweis der Polizei: Sie führt aktuell verstärkt Kontrollen im Bereich der Tuningszene durch. Gerade den Parkplatz des Schnellrestaurants in der Neustadter Straße hat sie dabei im Blick. Er ist einer der Treffpunkte der Coburger Tuningszene. pol