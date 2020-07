Mit grünem Traktor auf Platz eins

Unter 64 kreativen Werken hatte die Jury die Qual der Wahl, die Besten zu küren. Der Malwettbewerb, den aufgrund des Lockdowns in den Osterferien die Bildungsregion Haßberge ins Leben gerufen hatte, fand großen Zuspruch. Am Samstag überreichte Bildungskoordinatorin Anja Güll zusammen mit dem stellvertretenden Landrat Oskar Ebert und Schulrätin Susanne Vodde die Preise an die Gewinner.

Den ersten Platz in der Gruppe der Zwei- bis Fünfjährigen belegte Lennard Zuber mit seinem Traktorbild. Schöne Frühlingstage verbringt der junge Künstler manchmal bei seiner Oma Gabi, deren Nachbar ein Bauer ist. "Wenn Corona vorbei ist, freue ich mich schon sehr darauf, auf dem Traktor mitfahren zu dürfen", erzählt der Bub.

Mit einem Naturbild war Lena Fuchs die Erstplatzierte bei den Sechs- bis Achtjährigen. Mit ihrer Familie und Freunden verbringt die Schülerin am liebsten den ganzen Tag im Wald und in der Natur.

"Ich habe das Altensteiner Schwimmbad gebastelt, da ich dort im Sommer immer sehr gerne bin. Ich freue mich darauf, mich dort endlich wieder mit meinen Freunden zu treffen zu können", sagte Lena Fassl, die Hauptgewinnerin bei den Neun- und Zehnjährigen.

Freudig nahmen die drei Gewinner ihren Preis entgegen, der neben einem Acryl-Malset für den weiteren künstlerischen Weg auch einen Gutschein für einen Zirkus- beziehungsweise Kinobesuch und ein Buch enthielt. Ebenso erhielten die Kinder auf den weiteren Plätzen jeweils eine kleine Überraschung. Dies waren Mio Ricklinkat, Jakob Lutz, Madleen Schar, Nina Klemm, Marvin Lauenburger und Amelie Mützel.

Die Ebelsbacher Airbrush-Künstlerin Janina-Marina Kaulbars-Rösner war so begeistert von dem Malwettbewerb, dass sie fünf Bücher der von ihr illustrierten Buchreihe "Pinkey Flee" eines Leipziger Kinderbuchautors als zusätzliche Preise für die Kinder sponserte.

Dank der Unterstützung des Kulturforums Haßfurt gelang es, eine Ausstellung der Kinderbilder im Kunsthaus zu ermöglichen. Unter dem Motto "Kleine Künstler treffen große Künstler" werden die Kunstwerke des Malwettbewerbes nun in der Hauptstraße 35 ausgestellt. Dort werden sie Seite an Seite mit den Werken zweier "großer" und renommierter Künstler aus dem Landkreis hängen. Die Haßfurter Aquarellmalerin Janna Liebender-Folz wird ausgewählte Werke präsentieren und Reinhard Schneider aus Hainert verschiedene Skulpturen ausstellen. Die Ausstellung wird am Samstag, 1. August, und am Sonntag, 2. August, der Öffentlichkeit zugänglich sein.