Ein Treffen von Liebhabern aufgemotzter Autos hielt am Wochenende die Beamten der Polizei Stadtsteinach in Atem. Wir bereits an zwei vergangenen Wochenenden trafen sich circa 300 Fahrzeuge der Tuning-Szene am Autohof Himmelkron. Speziell geschulte Beamte der Polizei Stadtsteinach kümmerten um die Ansammlung dieser recht großen Anzahl getunter Fahrzeuge. Der Autohof bietet sich für die Teilnehmer aus ganz Nordbayern aufgrund seiner zentralen Lage und der großzügigen Parkmöglichkeiten an.

Neben der Möglichkeit mit den Teilnehmern ins Gespräch zu kommen, hatten die Spezialisten der Stadtsteinacher Polizei natürlich auch ein Auge auf den Zustand der Fahrzeuge und dem Verhalten der Teilnehmer des Treffens. Dabei musste ein 19-jähriger aus dem Landkreis Bayreuth beanstandet werden, weil er eine 600 Gramm schwere Drohne über der Menschenansammlung aufsteigen ließ. Da das Fluggerät weder gekennzeichnet war und er auch keine für den Betrieb notwendige Erlaubnis vorweisen konnte, erwartet ihn jetzt eine Anzeige nach dem Luftverkehrsgesetz.

Ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Kronach wird wegen Kennzeichenmissbrauchs angezeigt, weil er mit seinem getunten Hyundai ohne Kennzeichen unterwegs war. Diese hatte er abmontiert und im Kofferraum aufbewahrt. Ansonsten verhielt sich der Großteil der Teilnehmer ordnungsgemäß.

Aufgrund der Corona-Maßnahmen konnte die Tuning-Szene keine offiziellen Treffen abhalten, so dass man sich über die sozialen Medien für solche Treffen verabredet. Aus Sicht der Polizei besteht natürlich ein Interesse, diesen Veranstaltungen wieder einen offiziellen Charakter zu geben. Dies hätte den Vorteil, das sich Teilnehmer und Polizei besser vorbereiten können und Störungen oder Lärmbelästigung von Anwohnern und Gewerbetreibenden vermieden werden. pol