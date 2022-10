Der Gesangverein "Sängerlust" feierte seinen 100. Geburtstag mit einem Jubiläumskonzert. Sein Geburtstagsgeschenk, die Zelter-Plakette, die Kunstminister Markus Blume in Eichstätt überreichte, hatte der Chor schon am Monatsanfang entgegengenommen. Eloquent führte Moderator, Chorleiter und Pianist Martin Rudolph die mehr als 100 Zuhörer durch das Programm. Selbst ein großer Peter Maffay-Fan, begleitete er den Chor bei "So bist du" und dem Titel aus dem Musical "Tabaluga" - "Ich wollte nie erwachsen sein" - auf dem Elektro-Piano. Etwas rhythmischer wurde es mit Grönemeyers "Mambo" und der Münchner Freiheit mit "Solange man Träume noch leben kann".

Bürgermeister Mario Götz bekam ein "Gänsehaut-Feeling beim Zuhören, denn man spürt die Freude, die Leidenschaft und die Lust am Gesang". "Es ist mein erstes Konzert bei der Sängerlust, aber sicher nicht das letzte", beteuerte er mit seinen und den Glückwünschen des Marktes und seinem Dank für das kulturelle Engagement.

Im zweiten Part trumpfte die Sängerlust auf. Da war es das in Englisch gesungene "All things are bright and beautiful", dem das italienische "Signore delle cime" und "Mamaliya" folgte, ein afrikanisches Liebeslied an die Mutter in Zulu-Sprache, das Carsten Martin am Schlagzeug treffend flankierte. Das lockte sogar Pfarrer Blaise Okpanachi zum Klatschen und Swingen auf die Bühne. Hier bildet sich eine der Stärken der Sängerlust ab. Die Bereitschaft, Lieder in einer anderen Sprache zu proben, findet man nicht in jedem Chor. Natürlich muss dazu die Sängerschaft mitziehen, die in der Sängerlust Oberthulba auch in der Altersstruktur moderat ist. Denn die Sängergemeinschaft kann auf rund 40 Aktive in einem relativ jungen Chor zurückgreifen.

Der stellvertretende Vorsitzende der Sängergruppe Bad Kissingen, Elmar Brehm, sah dies ähnlich. "Ich war einmal bei einem Ständchen in Oberthulba und bin jetzt gerne wiedergekommen. Man sieht und hört es dem Chor an, dass junge Menschen mit Begeisterung und Sangeslust auf der Bühne stehen. Hier gibt es wunderbare Stimmen, die 100 Jahre nicht vermuten lassen", fügte er humorig an.

Im Anschluss ehrten Brehm und Vorsitzende Vanessa Krampert langjährige Sängerinnen und Sänger für ihre Treue. Maria Muth ist seit einem halben Jahrhundert aktive Sängerin. Sie erhielt eine Urkunde und ein Blumengebinde. Christine Schmitt, Sabine Krampert und Heinrich Hümpfner sind seit 40 Jahren aktive Sänger und nahmen ebenfalls diese Würdigung entgegen.

Mit Liebesliedern startete der zweite Teil der Jubiläumsdarbietung, der unter anderem den gelungenen Titel "Schöne Isabella aus Kastilien" enthielt, der aus der Feder des A-capella-Vokalensembles Comedian Harmonists stammt. Modern ausgerichtete Laienchöre folgen - wie Blasorchester - dem Zeitgeist und wagen sich auch an Filmmelodien und Musicals. "Skyfall", mehrfach prämiierte James-Bond-Filmmusik, gesungen von der britischen Sängerin Adele, und das Jukebox-Musical "Mamma Mia" seien als Beispiele genannt.

Hier ergibt sich ein weiterer Vorteil der Sängerlust, die offenbar den Mut zum Experiment einbringt und damit ihre Programme bemerkenswert vielseitig gestalten kann. Zudem sollte es den übergeordneten Gremien eine Überlegung wert sein, den Einsatz von einem oder zwei Instrumenten bei Konzerten zu forcieren - im vorliegenden Fall waren dies Martin Rudolph am Elektro-Piano und Carsten Martin am Schlagzeug. Diese Symbiose käme den Liedvorträgen als Abrundung nur zugute.

Den Ausklang bildeten unter anderem "What a wonderful world", das Louis Armstrong 1967 zur globalen Berühmtheit führte, sowie "We are the world", ein Goodwill-Song mit zahlreichen Top-Sängern und -Sängerinnen und Bands aus den USA. Die Single wurde im Jahr 1986 20 Millionen mal verkauft. heg