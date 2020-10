Am Montagfrüh gegen 2.15 Uhr fielen in der Pödeldorfer Straße einer Polizeistreife ein 19-Jähriger und ein 27-Jähriger auf, die mit ihren Fahrrädern stadtauswärts fuhren. Einer der beiden transportierte einen Sony-LCD-Fernseher auf dem Rücken, weshalb die beiden einer Verkehrskontrolle unterzogen wurden. Die zwei Männer machten widersprüchliche Angaben zur Herkunft der hochwertigen Mountainbikes und des Fernsehers und konnten auch keinen Eigentumsnachweis erbringen, weshalb die Sachen sichergestellt wurden.

Die Polizei Bamberg sucht nach Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Auskunft über die Herkunft des Fernsehers oder der Fahrräder geben können. Die zwei Mountainbikes der Marken Trek Martin und Serious Rockville, eines in Rot und eines in Schwarz, wurden sichergestellt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-210 zu melden. pol