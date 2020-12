Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth haben am Donnerstagnachmittag einen VW Polo mit Offenbacher Zulassung am Autobahnparkplatz Sophienberg in Richtung München angehalten. Bei der Kontrolle des 22-jährigen Fahrers aus Serbien stellten die Polizisten fest, dass am Wagen entwendete Kennzeichen von einem anderen Auto angebracht waren. Das Fahrzeug selbst war derzeit nicht zugelassen und versichert. Der 22-jährige Fahrer wollte das frisch erworbene Fahrzeug nach Serbien überführen und sich die Kosten einer Zulassung sparen. Der Mann hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Erst nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 800 Euro wurde er wieder entlassen. Die Weiterfahrt mit dem nicht versicherten Fahrzeug endete jedoch in Bayreuth. Den 22-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Urkundenfälschung sowie des Kennzeichenmissbrauchs und anderer Verkehrsdelikte.