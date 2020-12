Oberfranken muss im Verfahren "Standortsuche für ein Endlager für hochradioaktiven Müll" mit einer Stimme sprechen. Diesem Vorschlag von Landrat Johann Kalb folgte jetzt der Planungsausschuss des Planungsverbands Oberfranken-West einstimmig.

Die beiden Planungsverbände werden deshalb ab sofort ihr Vorgehen abstimmen und den Landkreis Wunsiedel, der sich zu dem Thema bereits viel Expertise aufgebaut hat, mit der Wahrung der Interessen beauftragen, heißt es in dem Pressebericht aus dem Landratsamt. Die Vorsitzenden der beiden Planungsverbände, neben Kalb auch der Hofer Landrat Oliver Bär, hatten dieses Vorgehen abgestimmt. Bär warb in der Sitzung im Landratsamt Bamberg dafür, dass Oberfranken sich in dieser Frage eng abstimmt.

Baudirektor Martin Füßl von der Regierung von Oberfranken hatte den Planungsausschuss über den Sachstand der Standortsuche für ein Endlager informiert. Dieses soll in einem ergebnisoffenen Verfahren bis 2031 gefunden werden. red