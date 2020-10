Bei einem 43-jährigen Fahrzeugführer aus Sachsen stellte eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth am Sonntagabend drogentypische Auffälligkeiten fest. Die Beamten kontrollierten ihn auf der Rastanlage Fränkische Schweiz West. Der Mann war zuvor mit seinem BMW auf der A 9 in Richtung München unterwegs. Nachdem vor Ort durchgeführte Drogentests den Verdacht bestätigten, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Fahrer gestand, am Vortag Marihuana konsumiert zu haben. Bei der Durchsuchung wurden noch insgesamt fünf Gramm Marihuana sowie Haschisch im Rucksack des Fahrers und ferner eine geringe Menge Marihuana im Rucksack des 31-jährigen Beifahrers sichergestellt. Der 43-jährige Fahrer wurde wegen der Drogenfahrt und des unerlaubten Besitzes von Marihuana angezeigt. Gegen den 31-jährigen Beifahrer, ebenso aus Sachsen, wurde wegen des unerlaubten Rauschgiftbesitzes ein Strafverfahren eingeleitet. pol