Mit Drogen, aber ohne Führerschein

Etliche Gramm Marihuana haben zivile Fahnder der Verkehrspolizei Bayreuth am Montagnachmittag bei einem 20-Jährigen auf der Autobahn sichergestellt. Zudem konnte der 41-jährige Fahrzeugführer keine Fahrerlaubnis vorweisen. Gegen 14.15 Uhr zog das Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen das Interesse der Fahnder der Verkehrspolizei Bayreuth auf sich. Bei der Kontrolle an der Anschlussstelle Hormersdorf konnte der Fahrer keinen Führerschein vorzeigen. Wie sich im Laufe der Befragung herausstellte, wurde ihm dieser in Polen wegen Trunkenheit entzogen. Der Mann muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Im Fahrzeug fanden die Fahnder zudem knapp 40 Gramm Marihuana. Gegen den 20-jährigen Besitzer laufen nun Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Nachdem der Dritte im Bunde im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, konnten die drei ihre Fahrt fortsetzen. pol