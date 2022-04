"Wie es euch gefällt" - wie dieses Theaterstück von William Shakespeare hätte das Motto für den ersten internen Wettbewerb der Fotogruppe des Vereins Natur & Freizeit Thurnau im Jahr 2022 lauten können.

Die Teilnehmer durften ihre Themen frei wählen. Die Jury, gestellt vom Fotoclub Böblingen, musste sich dadurch mit sehr unterschiedlichen Stilen der Fotografie auseinandersetzen.

Auf den ersten drei Plätzen in der Einzelwertung waren die Themen Architektur, Landschaft und Makro vertreten. Es siegte Herbert Goßler mit dem Bild "Seebrücke", aufgenommen im Ostseebad Kellenhusen. Die Dreiecksgiebel von Dächern in Verbindung mit drei Kirchturmspitzen, ausgearbeitet in Schwarz-Weiß, bescherte Michael Strotzer den zweiten Platz. Christiane Nützel mit ihrem Makrobild "Binsenjungfer mit Beute" und zwei Landschaftsaufnahmen von Christian Ott kamen gemeinsam auf den dritten Platz.

In der Gesamtwertung, bezogen auf vier Bilder, siegte Christian Ott vor den punktgleichen Herbert Goßler und Barbara Meth. Vierter wurde Michael Strotzer. hh