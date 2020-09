Paulinas Gurkenmasken begeistern Deutschland, so könnte man in diesen Tagen den wiederholten Erfolg der Realschülerin Paulina Köhn aus Altenkunstadt bezeichnen.

Die Schülerin gehört zu den Bundessiegern der 50. Jubiläumsrunde des internationalen Jugendwettbewerbs zum Thema "Glück ist...". Zu Beginn des Jahres hatte sie für ihr Bild bereits den Preis des Kreises und den Landespreis erhalten.

50 Jahre, 50 Themen mit über 90 Millionen Teilnehmern seit 1970 - das ist der internationale Jugendwettbewerb "Jugend creativ" der Volks- und Raiffeisenbanken. Seit fünf Jahrzehnten unterstützen die Genossenschaftsbanken mit dieser Initiative die Kreativitäts- und Bildungsförderung.

Eine von 40 Bundespreisträgern

In der 50. Runde waren Kinder und Jugendliche eingeladen, Bilder, Filme und Quizlösungen zum Thema "Glück ist..." einzureichen. Am 4. und 6. August wählten Expertenjurys die deutschlandweit besten Bilder und Kurzfilme aus.

Zu den rund 40 Bundespreisträgern gehört nun auch Paulina Köhn. Die 13-Jährige überzeugte mit ihrem Bild "Glück ist Freundschaft" und belegte in der Kategorie Bildgestaltung den fünften Platz in den Altersgruppen der fünften und sechsten Klassen.

Glück ist Freundschaft

"Glück ist Freundschaft", findet Paulina. Die an ein Freundschaftsporträt angelehnte frontale Darstellung sei eine originelle Umsetzungsform für die enge Beziehung von Freundinnen. Das frische Grün der Gurkenmasken steche aus dem farbenfrohen Hintergrund heraus, so die Begründung der Jury.

Viele weitere Ingredienzien für Salben, Cremes und "alles, was guttut", ist hinter den Freundinnen zu sehen. "Gut möglich, dass noch viele gemeinsame Stunden vergehen", so Bundesjurorin Anja Mohr, Professorin am Institut für Kunstpädagogik an der LMU München und selbst Künstlerin.

Der diesjährige Preis hat es in sich. Im Sommer 2021 werden Paulina und alle weiteren Bundessieger zur Bundespreisträgerakademie in der internationalen Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg an der Ostsee eingeladen. Dort erhalten die jungen Talente die Möglichkeit, sich unter fachkundiger Anleitung von Künstlern und Kunstpädagogen in verschiedenen Werkstätten auszuprobieren und ihre kreativen Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

Über 381 000 Einsendungen

4693 Bilder sind in der 50. Wettbewerbsrunde bei den Genossenschaftsbanken im Landkreis Lichtenfels eingegangen. Am Wettbewerb beteiligten sich über 381 000 Einsendungen aus ganz Deutschland.

Der Schirmherr auf Kreisebene, Landrat Christian Meißner, ließ es sich nicht nehmen, Paulina zu dieser herausragenden Leistung zu beglückwünschen: "Ich bin seit neun Jahren Schirmherr, aber einen Bundespreis darf ich heute das erste Mal überreichen."

Auch die Rektorin der Realschule Burgkunstadt, Monika Geiger, und die Fachbetreuerin in Kunst Claudia Schwarz zeigten sich über den Preis einer Schülerin ihrer Schule sehr angetan. Paulinas Vater Peter Köhn ist ebenfalls sehr stolz auf das Kunsttalent seiner Tochter. Roland Dietz