Zu tief für den Straßenverkehr: Der weiße Mini-Cooper in der Neustadter Straße fiel den Coburger Polizisten am Samstagnachmittag sofort auf. Sie sahen sich das Fahrzeug einer 25-jährigen Coburgerin genauer an, weil es extrem tiefergelegt war. Die Beamten erkannten, dass das Fahrzeug im Frontbereich und auch am Unterboden einen Abstand von weniger als zwei Zentimetern zur Fahrbahndecke hatte. Durch die extreme Tieferlegung standen die hinteren Räder zudem schräg in den Kotflügeln. Weiterhin hatte die Coburgerin ein nicht genehmigungsfähiges abnehmbares Lenkrad in das Fahrzeug eingebaut und die Frontscheibenwischer des Mini entfernt. All das sind Verstöße gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung. Deshalb ermitteln die Beamten gegen die 25-Jährige. Das verkehrsuntaugliche Fahrzeug wird erst nach einem Rückbau der unzulässigen Modifikationen wieder am Straßenverkehr teilnehmen dürfen, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. pol