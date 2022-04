Die "Eurobiker" aus Oerlenbach gehen wieder auf Tour: Nach den verschiedenen Rennradtouren mit Ziel Douvres la Delivrande (Normandie), Prag, Brüssel, Straßburg, Berlin, München, Hamburg und mehr ist für dieses Jahr eine große Rennradtour nach Paris geplant. Die circa 700 km sollen in fünf Etappen mit täglichen 140 bis 150 Kilometer gefahren werden. Los geht es am 30. Juli.

Zum Trainingsauftakt waren alle acht Teilnehmer und eine Teilnehmerin fast pünktlich zum Schlag der Turmuhr auf den Rathausplatz in Oerlenbach gerollt. Die meisten hatten eine kurze Anreise und jeder war gespannt, welche Strecke Alois Karch für den sonnigen Samstag mit straffem Süd-Ostwind ausgesucht hat. Die Begrüßung nach vier Jahren Pause war herzlich. Dass vier Jahre ins Land gegangen sind, war keinem anzusehen und der Ehrgeiz, ein gemeinsames Ziel zu erreichen, ungebrochen. Eigentlich stand Paris als Königsetappe bereits 2020 auf dem Fahrplan und die beiden ältesten Rennradler hätten ihren 70. Geburtstag gerne mit den französischen Freunden gefeiert. Dass sich die Tour wegen eines Virus um zwei Jahre verschieben würde, hätte sich keiner träumen lassen. Umso größer ist der Ansporn, die fünf Etappen mit jeweils rund 150 Kilometer heuer anzugehen.

Die meisten hatten sich, dem kalten Wind entsprechend, warm eingepackt, was auf der geplanten Flachetappe durchaus angebracht war. Beim Startfoto strahlten alle mit der Sonne um die Wette und die ersten Kilometer verliefen abseits der stark frequentierten Bundesstraßen von Eltingshausen zur Schwarzen Pfütze Richtung Osten. Verstecken im Windschatten war die Lösung für diejenigen, die in der jungen Saison ihre ersten Radkilometer sammelten. Das gelang auch vorbildlich, weil ein moderates Tempo zum Einrollen angesagt war. Die Runde verlief im Uhrzeigersinn über Rannungen, Pfändhausen, Dittelbrunn und zurück über Geldersheim, Euerbach und Kronungen, ohne herausfordernde Berge. Sie endete für die Gruppe am Abzweig zum Wittelsbacher Turm, wo die heranziehenden dunklen Wolken einige zum Einkehren und andere zur Heimfahrt animierten.

Mit den insgesamt absolvierten 55 Kilometern wurde deutlich, dass für eine homogene Gruppe noch Hausaufgaben zu machen sind, wenn an die früheren Durchschnittsgeschwindigkeiten angeknüpft werden soll. Mit möglichst drei Einheiten pro Woche, mit Etappen über 60 Kilometer, lässt sich sowohl die Kondition als auch das Sitzfleisch an die geplanten Distanzen heranführen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Trainingsmöglichkeiten der Teilnehmer wurde das Motto "alles kann, nichts muss" ausgegeben. Weil es in den vergangenen Jahren immer gut funktioniert hat, sind auch diesmal alle guter Dinge, dass alle das Ziel erreichen werden. red