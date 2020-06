Mit dem Nudelholz gezüchtigt

Das aufbrausende südländische Temperament ihres Lebensgefährten bekam eine Ehefrau und Mutter in den vergangenen drei Jahren mehrmals und hautnah zu spüren. "Es ist schon massiv, mit dem Nudelholz zuzuschlagen", kritisierte am Donnerstag der Kronacher Strafrichter Christoph Lehmann deren 50-jährigen Ex-Lebensgefährten aus dem Landkreis Kronach. Verantworten musste sich der Angeklagte wegen gefährlicher und einfacher Körperverletzung sowie wegen Sachbeschädigung. 1800 Euro (120 Tagessätze zu 15 Euro) muss der Rabiate für seine einstigen Ausraster nun an die Staatskasse bezahlen.

Staatsanwalt Mario Geyer hielt zu Prozessbeginn die einstigen Aussagen der Geschädigten vor, die nun in der Anklageschrift mündeten. So soll der Vater mehrerer Kinder seiner Partnerin im Jahr 2017 zuerst einen Aktenordner auf den Kopf geschlagen haben. Dem nicht genug an Prügel: Gleich im Anschluss soll er mit dem Schlag mit einem Nudelholz auf den Kopf noch eins drauf gesetzt haben. Die Frau soll dabei zu Boden gesunken sein. Die gesundheitlichen Folgen für die Verprügelte: wochenlange Nervenlähmungen.

Im August vergangenen Jahres soll der 50-Jährige dann wieder und mehrmals ausgeflippt sein. Diesmal soll er so massiv auf die Autofrontscheibe seiner Partnerin gedonnert haben, dass die Verglasung sprang. Noch nicht entkräftet und noch am gleichen Tag soll der eher kleine und schmächtige Angeklagte ihr so gegen den Unterschenkel getreten haben, dass das Bein massiv anschwoll. Die Frau zog eine Woche später die Konsequenzen erstattete Anzeige und verließ die gemeinsamen Wohnung.

Temperamentvolle Beziehung

"Die Tat wird eingeräumt", informierte der Angeklagte über seinen Verteidiger Albrecht von Imhoff. Das Paar habe eine sehr temperamentvolle Beziehung geführt. Im Streit seien beide gegenseitig aufeinander los. "Der Angeklagte musste auch oft einstecken", sagte der Verteidiger.

Das Temperament des Angeklagten bekam der Richter wenig später in verbaler Form zu spüren. Anfänglich erklärte der noch mit viel Selbstmitleid im Ton, dass er seiner Lebensgefährtin in der Beziehung fast alle ihre überzogenen Wünsche erfüllt habe. Nachdem er später einige ablehnte, sei es immer wieder zum Streit gekommen, obwohl er diesen stets umgehen wollte. Manchmal habe diese sich auch bedrohlich vor ihm aufgebaut. Meist seien dabei auch Haushaltsgeräte und andere Dinge durch die Wohnung geflogen.

"Sie schildern sich wie jemanden, der jeden Streit aus dem Weg geht", fasste der Richter zusammen. Dann hielt er dem Angeklagte vor, dass seine neue Ex-Freundin sich aus Angst vor ihm aktuell Gewaltschutz bei Gericht beantragt habe. Nach deren Schilderungen soll er auch ihr gegenüber erst kürzlich ausgerastet und sie verletzt haben. "Sie stellen sich als Opfer da, dabei gibt es schon wieder eine Anzeige", fügte der Richter hinzu.

Der Angeklagte konterte lautstark: "Ich bin von ihr angegriffen worden, die hat ein psychisches Problem. Verhaftet mich doch, tut mich in den Knast. Ich habe schon viel zugegeben, was ich gar nicht gemacht habe". Mit dem Satz: "Die Opferrolle hat jetzt ein Ende, wir sind hier nicht am Stammtisch", beendete der Richter die Diskussion. Nach eine Verhandlungspause und Rücksprache mit seinem Anwalt erneuerte der 50-Jährige im friedvolleren Ton sein Geständnis.

Geständnis mildert Strafe

Eine Geldstrafe reiche aus, meinte der Staatsanwalt. Der Grund: Der Angeklagte sei noch nicht vorbestraft und habe mit seinem Geständnis der Geschädigten die Aussage vor Gericht erspart. Dennoch kritisierte er: "Die Taten hatten schon sehr viel Intensität".

Der Angeklagte habe ein Idealbild von einer Beziehung gehabt, welches sich jedoch nicht realisieren ließ, erklärte der Verteidiger. Er bat zu berücksichtigen, dass sich sein Mandant derzeit in einer schwierigen finanziellen und gesundheitlichen Situation befindet und bat dies im Urteil zu berücksichtigen. "Belassen sie es bei Auflagen und machen sie ihm das Leben nicht noch schwerer."

Der Richter fasste in seinem Urteil zusammen: Sicher habe es in der Beziehung Probleme gegeben, die hausgemacht waren. Aber selbst die katastrophalste Lage rechtfertige es nicht, dass man unter anderem so massiv zuschlägt und auch noch mit einem Nudelholz.