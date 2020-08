Mit dem Fahrradclub nach Zell am Ebersberg

Der Allgmeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) veranstaltet am Sonntag eine Tour nach Zell am Ebersberg. Die Teilnehmer radeln durch den Michelsberger Wald, auf Schotter- über Radwege von Hetzentännig bis Tütschengereuth und zu den Windrädern an der Hochstraße. Von dort geht es nach Priesendorf und die Aurach entlang. An den Teichen zwischen Tretzendorf und Unterschleichach benutzen die Radler die Straße. Im Gasthof Zenglein in Oberschleichach ist eine Mittagsrast geplant. Anschließend geht es über Zell zur Barockkirche in Maria Limbach nach Ebelsbach. Von dort besteht die Möglichkeit, mit der Bahn zurückzufahren. Die Strecke ist circa 75 Kilometer lang, hügelig und für konditionsstarke Tourenradler geeignet. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Erba-Schleuse. Ansprechpartner ist Inge Buhl (0951/67257). Weitere Infos gibt es unter www.adfc-bamberg.de. red