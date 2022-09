Bald startet das neue Schuljahr, zahlreiche Schülerinnen und Schüler fahren dann mit dem Bus zur Schule. Für die neuen Buskinder ist das Fahren mit dem Bus noch ungewohnt und bei vielen Eltern ist die letzte Fahrt mit dem öffentlichen Personennahverkehr oft schon eine ganze Weile her.

Neues Tutorial

Beim Anschauen des Busfahrplans an der nächsten Haltestelle ist es deshalb manchmal gar nicht so leicht, den Überblick zu behalten: Wann fährt der Bus zurück, wenn die Schule früher endet? Was bedeuten die Symbole? Findet die Fahrt auch in den Ferien statt?

Orientierung bietet ein neues Tutorial, das das Projektmanagement "Mobilitätsentdecker" des Regionalmanagements in Zusammenarbeit mit dem Nahverkehrsbeauftragten des Landkreises Bad Kissingen entwickelt hat. "Die Idee zum Tutorial entstand letztes Jahr, beim Gespräch an der Bushaltestelle mit anderen Eltern", erklärt Projektmanagerin Tina Büdel in einer Pressemeldung des Landratsamtes Bad Kissingen.

Im Tutorial "Ab jetzt Buskind. Busfahrpläne verstehen" werden der Aufbau von Busfahrplänen und weitere Besonderheiten erklärt. Praktische Werkzeuge wie die App "WohinDuWillst" zur digitalen Suche von Bus- und Bahnfahrten werden darin vorgestellt.

Das Tutorial "Ab jetzt Buskind. Busfahrpläne verstehen" ist im Internet zu finden auf mobil-kg.de/infos/aktuelles und auf dem Youtube-Kanal "Landratsamt Bad Kissingen". red