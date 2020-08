Mit Auto ins Schleudern geraten

Ins Schleudern ist laut Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck am Samstagmittag eine 57-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Auto in der Gemarkung Bad Kissingen auf der A 7 in Fahrtrichtung Süden gekommen.

Der Vorfall ereignete sich, als sie mehrere Fahrzeuge überholte. Der Wagen schlitterte quer über die Fahrbahn und kam im Grünstreifen neben der Straße zum Stehen.

Am Fahrzeug der Frau entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Die Verkehrsteilnehmerin erlitt keine Verletzungen. Weitere Fahrer waren nicht an dem Unfall beteiligt.

Gegen alle Verkehrsteilnehmer wurde ein Bußgeldverfahren aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn eingeleitet, teilten die Ermittler ergänzend mit. Und weiter: "Die Polizei bitte darum, die Geschwindigkeit den jeweils aktuellen Straßen- und Wetterverhältnissen (zum Beispiel Regen, Nässe) entsprechend anzupassen. pol