Abkürzung wird teuer: Am Mittwochabend, gegen 22 Uhr, kam es in der Kissinger Straße zu einem Unfall, bei dem ein Schaden von circa 5600 Euro entstand. Obwohl dies durch eindeutige Beschilderung verboten war, fuhr der Fahrer eines VW Golf plus in die Baustelle ein, um die Fahrtstrecke abzukürzen, wie die Polizei berichtet. Er überfuhr eine hohe Asphaltfräskante und blieb in einer Grube stehen. Dabei entstand am Unterboden seines Fahrzeugs ein erheblicher Schaden, so dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Zudem wurde der Hausanschluss einer Wasserleitung beschädigt. Nach Verständigung eines Abschleppdienstes ließ sich der Verursacher von der Unfallstelle abholen. Der Schaden wurde dann erst am nächsten Morgen durch die Bauarbeiter entdeckt. Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurden aufgenommen. pol