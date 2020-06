Mit Alustange und Holzlatte: Schlägerei am Goldbergsee

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es am Samstagabend am Goldbergsee. Die Kriminalpolizei Coburg fahndet nach drei bislang unbekannten Männern und sucht Zeugen des Vorfalls.

Gegen 17.30 Uhr waren am Samstag mehrere junge Menschen im Coburger Naherholungsgebiet in einen Streit geraten, der letztlich in einer Schlägerei mit Stangen endete. Nach bisherigen Erkenntnissen saßen zunächst vier Männer und eine Frau auf einer Parkbank und ließen ihre drei Hunde ohne Leine laufen. Nachdem die Hundehalter von einer anderen Gruppe junger Personen mit Migrationshintergrund auf die freilaufenden Hunde angesprochen worden waren, kam es zunächst zu einem heftigen verbalen Streit. Dabei kam es zu Beleidigungen und Bedrohungen, ehe sich die Gruppe mit den Hunden zunächst entfernte.

Einer landet im Krankenhaus

Drei der Männer kamen jedoch kurze Zeit später mit einer Aluminiumstange und einer Holzlatte bewaffnet zurück und bedrohten die Personen der anderen Gruppe. Es kam zu wechselseitigen Körperverletzungen, weshalb eine Person ambulant im Krankenhaus behandelt werden musste. Nach der Auseinandersetzung flüchteten die drei Angreifer mit Fahrrädern in Richtung des Stadtteils Neuses. Die Kripo Coburg hat die Ermittlungen wegen verschiedener Körperverletzungsdelikte aufgenommen.

Die flüchtigen Tatverdächtigen sind circa 1,70 Meter groß, zwischen 25 und 35 Jahre alt und werden wie folgt beschrieben: Einer trug ein schwarzes T-Shirt und eine Sporthose und war an beiden Unterarmen auffällig tätowiert. Der Zweite war mit einem dunklen Oberteil und dunkler Hose bekleidet, und der Dritte hat sehr kurze helle Haare; er hatte einen freien Oberkörper und trug eine dunkle kurze Hose.

Zeugen gesucht

Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich bei der Kripo Coburg, Telefonnummer 09561/6450, zu melden. pol