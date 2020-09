Der Garten, der Wald und die Ernährung stehen im Blickpunkt der neuen Veranstaltungen und Angebote des Umweltbildungszentrums (Ubiz) in Oberschleichach. Stets ist Anmeldung erforderlich, und zwar online unter www.ubiz.de beziehungsweise www.vhs-hassberge.de sowie telefonisch unter der Rufnummer 09529/92220. 1. "Mit allen Sinnen - Waldbaden": Lisa Lechner nimmt am Samstag, 3. Oktober, von 11 bis 14 Uhr Interessierte mit auf eine Erlebniswanderung durch den Wald, bei der alle Sinne geschult und die heilsame Wirkung des Waldes erlebt werden können. Treffpunkt ist am Parkplatz des Sportplatzes in Stettfeld. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Achtsamkeitswoche der Volkshochschule statt.

2. "2040 - Wir retten die Welt - Film & Demeterfrühstück": Am Sonntag, 4. Oktober, steht auf dem Vormittagsprogramm des Capitol-Kinos in Zeil um 9.30 Uhr ein Frühstück mit Demeter-Produkten der Familie Dünninger mit anschließendem "Weltretterfilm" 2040, der aufzeigt, dass die Menschen es tatsächlich in der Hand haben, wie sie ihren Planeten ihren Kindern und Enkeln hinterlassen.

3. "Gartenspaziergang": In Hainert lädt die Familie Pecoraro-Schneider am Sonntag, 4. Oktober, von 13 bis 14.30 Uhr zu einem Gartenspaziergang durch ihren herbstlichen Garten mit seiner Farbvielfalt ein. Der Treffpunkt ist direkt am Garten in Hainert.

4. "Einführung in das Arbeiten mit der Motorsäge - Theorie & Praxis": Am Mittwoch, 7. Oktober, von 18 bis 20.30 Uhr führt Sven Kaps in die Nutzung der Motorsäge mit allen theoretischen Notwendigkeiten wie den Unfallverhütungsvorschriften ein. An einem folgenden Samstag im Oktober besteht dann die Möglichkeit, den Praxisteil des Motorsägenkurses zu besuchen; die Termine dafür werden individuell vergeben. red