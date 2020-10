Am Samstag, 31. Oktober, findet in Eggolsheim in der Eggerbach-Halle das Akkordeon-Konzert der "Rhythmischen Harmonika Forchheim" statt.

Ursprünglich für April geplant, musste es im Rahmen der Corona-Maßnahmen abgesagt und verschoben werden. Nunmehr hofft die "Rhythmische Harmonika Forchheim", dass es unter den aktuellen Gegebenheiten an diesem Termin stattfinden darf.

Unter der Leitung von Michael Kredel wird Musik der Spielgruppe, von Solisten und des Akkordeon-Orchesters geboten. Unter dem Motto "Klassiker" wird ein breites Spektrum klassischer, zeitgenössischer und moderner Akkordeon-Musik zum Vortrage kommen. Lassen Sie sich mitreißen und verzaubern!

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Der Musikverein bittet, zu beachten, dass diese Veranstaltung nur durchgeführt werden kann unter Beachtung und Umsetzung der aktuellen Corona-Regelungen. Die Zuhörer müssen dazu ihre Mund-/Nasenbedeckung (Maske) mitbringen.

Wegen strikter Teilnehmerbegrenzung empfiehlt die "Rhythmische Harmonika Forchheim" eine Platzreservierung unter der Telelfonummer 09191/65124.

Rechtzeitig kommen

Um die Plätze einzeln zuweisen zu können, wird die Eggerbach-Halle am Samstagabend bereits ab 18.30 Uhr für die Besucher dieses Konzert geöffnet sein. red