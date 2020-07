"Mir liegt das Mauern im Blut"

"Es ist nicht immer ganz leicht mit den Jungs, aber das klappt schon. Beim Tragen von ganz schweren Sachen helfen sie mir auch schon mal." Wenn Laura Roppelt von ihren Arbeitskollegen spricht, fällt eines sehr schnell auf. Die 18-Jährige ist in ihrem Ausbildungsberuf als Frau allein auf weiter Flur. Sie steht im absoluten Kontrast zum Klischee vom grobschlächtigen, ungehobelten Maurerburschen. Dass das Stereotyp ohnehin überholt scheint, zeigt sich auch in ihrem Ausbildungsbetrieb. "Bei uns in der Firma haben wir echt einen angenehmen Umgangston und ein schönes Arbeitsklima", betont die angehende Maurerin.

Ihr Vater Jürgen Roppelt gründete das Fatschenbrunner Unternehmen vor sieben Jahren. Mittlerweile beschäftigt der Maurer- und Betonbaumeister zehn Personen, darunter zwei Auszubildende. Die packen auf den Baustellen ordentlich mit an: klassische Maurerarbeiten aber auch Bodenplatten, Fundamente und Decken aus Beton.

Für Laura war bereits sehr früh klar, wo der Weg hinführen soll. Schon in der fünften Klasse habe sie gewusst, dass der Bau für sie eine Option ist. In ihrem Entschluss, in die väterlichen Fußstapfen zu treten, bestärkten sie zwei Praktika. Das eine absolvierte sie im väterlichen Betrieb, wo sie erstmals Baustellenluft schnuppern durfte. Ihre Hospitanz als Einzelhandelskauffrau tat ihr Übriges: "Nach ein paar Stunden habe ich schon gemerkt: Das ist nichts für mich." Also doch ab ins Handwerk

Ihre Wahl hat sie nicht bereut. So sei es vor allem die Abwechslung, die der Fatschenbrunnerin Spaß macht: "Du wechselst ständig die Baustelle und lernst dauernd neue Leute kennen." Die Arbeit an sich bereitet ihr ebenfalls Freude. "Mir liegt das Mauern irgendwie im Blut – es macht mir schon Spaß", erzählt Laura und lächelt verschmitzt.

Auszeichnung als Innungsbeste

So ist es auch kein Wunder, dass die 18-Jährige in dem, was sie tut, erfolgreich ist: Für den Monat Juli schlug sie ihr Ausbilder in der Bauinnung Schweinfurt für die Auszeichnung "Azubi des Monats" vor. Der Rektor erwählte sie schließlich unter allen Lehrlingen im Baugewerbe der Innung und wartete mit einer besonderen Belohnung auf: Für vier Wochen bekommt sie ein kleines Auto, das sie privat nutzen darf – dass sie kürzlich volljährig wurde, kommt da gerade recht.

Die Auszeichnung hat die angehende Maurerin sich indes redlich verdient. Bei ihren Werkstücken in der Innung, bei der die Auszubildenden einen Teil ihrer praktischen Prüfung absolvieren, legte sie in allen Teilbereichen eine glatte Eins hin. Ihr Ausbilder bewertete dabei, ob das geforderte Werk in der angegebenen Zeit gemauert wurde, und die Mitarbeit. "Da wird eben geguckt, ob wir quatschen oder so", erklärt Laura mit einem Augenzwinkern.

Ob eine Ecke, eine gewendelte Säule oder ein Kamin spielt keine Rolle – stets ist der Anspruch an die Werkstücke hoch: "Da muss alles passen: die Senkel, die Maße, die Höhe und das Fugenbild. Wir mauern auf Sicht, also muss alles auch schön aussehen", fasst die 18-Jährige einige der Anforderungen zusammen. Statt mit der Wasserwaage wird "in der Schnur" gemauert. Das bedeutet, dass mithilfe einer gespannten Schnur geprüft wird, ob eine Mauer gerade ist. "Das geht einfach schneller", erklärt die Fatschenbrunnerin den Vorteil, den eine solche Vorgehensweise mit sich bringt.

Nur zweieinhalb statt drei Jahre

Mittlerweile darf sie in der Innung auch Wände mauern, die stehen bleiben. Eine Ausnahme, müssen die Innungslehrlinge ihre Werkstücke doch normalerweise wieder abreißen. So ist es auch kein Wunder, dass sie die eigentlich vorgesehene Lehrzeit von drei Jahren um ein halbes Jahr verkürzen wird.

Für die Zeit danach sind die Pläne der jungen Frau gar noch ambitionierter. So will sie sich als frischgebackene Gesellin nahtlos an der Meisterschule für das Maurer- und Betonbauerhandwerk in Bayreuth weiterbilden.

"Wenn du länger aus dem Lernen draußen bist, hast du wahrscheinlich keine Lust mehr drauf", weiß die 18-Jährige. Also will sie lieber direkt anknüpfen, um innerhalb von eineinhalb Jahren in Vollzeit ihren Meisterbrief unter Dach und Fach zu bringen. Selbst ein Architekturstudium nach der Meisterschule ist für sie denkbar. Die praktischen Erfahrungen wären dann von Vorteil.

Eines steht jedoch für sie fest: "Ich hab' das Ziel, irgendwann die Firma meines Vaters zu übernehmen." Die administrativen Aufgaben sowie die Planungen schrecken sie dabei nicht ab. So wolle sie ohnehin nicht ewig "nur" auf der Baustelle bleiben. Dass sie dann im Büro auch mal auf weibliche Gesellschaft trifft, ist unterdessen auch wahrscheinlicher.